"Позвони мне, позвони": Зеленский хочет через Трампа задобрить Конгресс США

Украинские власти пытаются организовать телефонные переговоры Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание "Страна.ua".

Как отмечает СМИ, выделение средств Украине блокирует Палата представителей Конгресса США. Бывший американский лидер её фактически контролирует через республиканское большинство.