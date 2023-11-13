"Позвони мне, позвони": Зеленский хочет через Трампа задобрить Конгресс США
"Страна.ua": Украина пытается организовать переговоры Зеленского с Трампом
Владимир Зеленский и на тот момент президент США Дональд Трамп. Обложка © AP / TASS / Evan Vucci
Украинские власти пытаются организовать телефонные переговоры Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщило издание "Страна.ua".
Как отмечает СМИ, выделение средств Украине блокирует Палата представителей Конгресса США. Бывший американский лидер её фактически контролирует через республиканское большинство.
"На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского", — объяснил источник издания.
Напомним, неделю назад Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы показать невозможность окончания конфликта с РФ "за сутки". Он был готов доказать это за 24 минуты. Однако Трамп Зеленскому отказал, не желая встревать в отношения Киева и Белого дома. В США сравнили просящего денег Зеленского с "неистовым наркоманом, жаждущим очередной дозы наркотиков".