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Регион
Опубликовано 6 ноября 2023, 13:23
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В США увидели сходство Зеленского с Гитлером, до последнего отрицавшим поражение

Подполковник ВС США Дэвис: Зеленский похож на Гитлера в последние дни войны

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / ZUMA

Владимир Зеленский витает в облаках и грезит иллюзиями о возможной победе над Москвой, хотя для этого нет никаких предпосылок, тем самым он повторяет судьбу Гитлера. Об этом сказал подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис на своём ютуб-канале.

"В последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал повторять снова и снова: "Мы всё равно победим". <…> И теперь, к сожалению, как бы неприятно нам не было это признавать, Зеленский впадает в то же самое состояние", — пояснил он.

По его словам, упёртость Зеленского, не желающего признавать поражение ВСУ, начинает выглядеть странно на фоне того, что даже сторонники Киева видят плачевное положение дел украинской армии. Дэвис обратил внимание и на то, как стали игнорировать Зеленского на Западе. Раньше перед ним открывались все двери, ему позволяли выступать в парламентах мира, но сейчас всё изменилось.

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Ранее Владимир Зеленский заявил, что ждёт экс-президента США Дональда Трампа на Украине, чтобы растолковать ему невозможность завершения конфликта в кратчайшие сроки.

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Татьяна Миссуми
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