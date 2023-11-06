В США увидели сходство Зеленского с Гитлером, до последнего отрицавшим поражение

Владимир Зеленский витает в облаках и грезит иллюзиями о возможной победе над Москвой, хотя для этого нет никаких предпосылок, тем самым он повторяет судьбу Гитлера. Об этом сказал подполковник Вооружённых сил США в отставке Дэниел Дэвис на своём ютуб-канале.

"В последние дни Второй мировой войны Гитлер отрицал реальность и продолжал повторять снова и снова: "Мы всё равно победим". <…> И теперь, к сожалению, как бы неприятно нам не было это признавать, Зеленский впадает в то же самое состояние", — пояснил он.

По его словам, упёртость Зеленского, не желающего признавать поражение ВСУ, начинает выглядеть странно на фоне того, что даже сторонники Киева видят плачевное положение дел украинской армии. Дэвис обратил внимание и на то, как стали игнорировать Зеленского на Западе. Раньше перед ним открывались все двери, ему позволяли выступать в парламентах мира, но сейчас всё изменилось.