Хочет сыграть на страхе: Зеленский сменил тон в общении с Западом, заметили в Британии
The Spectator: Зеленский изменил тон в общении с Западом
Владимир Зеленский сменил тактику и теперь с новым усердием выпрашивает у Запада оружие и боеприпасы. Если раньше киевский режим требовал от европейских стран поддержки, чтобы как можно скорее одержать победу над Россией, то теперь хочет сыграть на страхе, угрожая затянуть конфликт на неопределённый срок.
"Недавно позиция Киева была "дайте нам больше — и мы сможем быстро победить", а теперь становится "дайте нам больше — или это затянется на неопределённый срок", — говорится в статье The Spectator.
При этом стратегия Москвы заключается в том, что со временем западные страны и сами окажутся истощены. Союзные государства просто устанут от всеобъемлющей поддержки Киева и затягивания конфликта.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, куда на самом деле девается поставляемое Киеву оружие. Ещё год назад президент России предупреждал весь мир, что масштабное накачивание Украины вооружением не доведёт до добра и может попасть в руки террористов. В итоге в октябре стало известно о продаже боевых экземпляров через чёрный рынок на Ближний Восток. А недавно Владимир Путин заявил, что оружие попадает в том числе и в руки "Талибана"*. При этом в офисе Зеленского все обвинения опровергли, отметив, что оно якобы не покидает пределы страны.
* Деятельность организации запрещена ООН.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky