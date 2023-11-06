Хочет сыграть на страхе: Зеленский сменил тон в общении с Западом, заметили в Британии

Владимир Зеленский сменил тактику и теперь с новым усердием выпрашивает у Запада оружие и боеприпасы. Если раньше киевский режим требовал от европейских стран поддержки, чтобы как можно скорее одержать победу над Россией, то теперь хочет сыграть на страхе, угрожая затянуть конфликт на неопределённый срок.

"Недавно позиция Киева была "дайте нам больше — и мы сможем быстро победить", а теперь становится "дайте нам больше — или это затянется на неопределённый срок", — говорится в статье The Spectator.

При этом стратегия Москвы заключается в том, что со временем западные страны и сами окажутся истощены. Союзные государства просто устанут от всеобъемлющей поддержки Киева и затягивания конфликта.