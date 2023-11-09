"Неистовый наркоман": В США назвали странную деталь в интервью Зеленского
The American Thinker: Зеленский позвал Трампа на Украину из-за отчаяния
Владимир Зеленский, приглашая бывшего президента США Дональда Трампа на Украину, обратился к нему из-за отчаяния. Такое мнение выразила обозреватель американского журнала The American Thinker Оливия Мюррей.
"Несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC, и это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние было более ощутимым, чем обычно", — сказано в публикации издания.
Мюррей считает, что Зеленский пытался связаться с Трампом, так как предчувствует "неминуемую катастрофу". Обозреватель подчеркнула, что Зеленского ждёт такая же незавидная судьба, как и предыдущих спонсируемых США "союзников", которые со временем были устранены Вашингтоном. По её словам, Зеленский скрыто угрожает западным странам, если они не окажут большую финансовую помощь.
"Он похож на неистового наркомана, жаждущего очередной дозы наркотиков и обещающего погасить кредит, если только у него будут деньги", — заключила Мюррей.
Как сообщал Лайф, в марте 2023 года Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах главы государства за сутки обеспечит урегулирование украинского конфликта. Он назвал это задачей, которая не составит труда. Тогда Зеленский уже высказался, что не верит словам Трампа, и назвал его опасным политиком для киевского режима.
Несколько дней назад Зеленский позвал Трампа на Украину, чтобы показать невозможность окончания конфликта с РФ "за сутки". Он подчеркнул, что готов доказать это за 24 минуты. Однако Трамп отказал Зеленскому.
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