Владимир Зеленский, приглашая бывшего президента США Дональда Трампа на Украину, обратился к нему из-за отчаяния. Такое мнение выразила обозреватель американского журнала The American Thinker Оливия Мюррей.

"Несколько дней назад Зеленский дал интервью каналу NBC, и это было обычное выступление, за исключением одного момента: паническое отчаяние было более ощутимым, чем обычно", — сказано в публикации издания.

Мюррей считает, что Зеленский пытался связаться с Трампом, так как предчувствует "неминуемую катастрофу". Обозреватель подчеркнула, что Зеленского ждёт такая же незавидная судьба, как и предыдущих спонсируемых США "союзников", которые со временем были устранены Вашингтоном. По её словам, Зеленский скрыто угрожает западным странам, если они не окажут большую финансовую помощь.