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7 ноября, 00:08

Трамп одним предложением сорвал попытку Зеленского заманить его на Украину

Newsmax: Трамп отказал Зеленскому в визите на Украину из-за Байдена

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал отрицательный ответ на предложение Владимира Зеленского совершить визит на Украину. Своё решение американский политик обосновал нежеланием встревать в отношения Киева и Белого дома, сообщили в Newsmax.

По данным издания, 45-й глава государства видит в поездке повод для конфликта интересов, так как его главный оппонент на предстоящих выборах в лице Джо Байдена активно сотрудничает с Зеленским. Именно поэтому, уверен Трамп, такой визит сейчас — не лучшая затея.

"Я с большим уважением отношусь к Зеленскому, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время", — ответил Трамп.

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Напомним, Зеленский позвал Трампа на Украину в минувший понедельник. Политик подчеркнул, что готов за 24 минуты доказать экс-президенту невозможность урегулирования конфликта с Россией.

Обложка ©

Flickr / Gage Skidmore

Илья Пушкарев
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