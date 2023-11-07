Трамп одним предложением сорвал попытку Зеленского заманить его на Украину
Newsmax: Трамп отказал Зеленскому в визите на Украину из-за Байдена
Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп дал отрицательный ответ на предложение Владимира Зеленского совершить визит на Украину. Своё решение американский политик обосновал нежеланием встревать в отношения Киева и Белого дома, сообщили в Newsmax.
По данным издания, 45-й глава государства видит в поездке повод для конфликта интересов, так как его главный оппонент на предстоящих выборах в лице Джо Байдена активно сотрудничает с Зеленским. Именно поэтому, уверен Трамп, такой визит сейчас — не лучшая затея.
"Я с большим уважением отношусь к Зеленскому, но думаю, что было бы неуместно ехать на Украину в это время", — ответил Трамп.
Напомним, Зеленский позвал Трампа на Украину в минувший понедельник. Политик подчеркнул, что готов за 24 минуты доказать экс-президенту невозможность урегулирования конфликта с Россией.
Flickr / Gage Skidmore