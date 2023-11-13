В НАТО оправдались за медленное наступление Украины

Украинское наступление проходит медленнее, чем ожидалось, но в НАТО знали, что конфликт "будет стоить дорого и продлится долго". Об этом сообщил заместитель генсека военного блока Мирча Джоанэ в интервью телеканалу BTV.

"Понимаю, что всё происходит не настолько быстро и успешно, как мы рассчитывали, но мы сохраняем стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением и с нашей помощью добиться успеха в войне", — сказал он.