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12 ноября, 21:09

В НАТО оправдались за медленное наступление Украины

Замгенсека НАТО Джоанэ признал, что наступление Украины идёт медленно

Украинское наступление проходит медленнее, чем ожидалось, но в НАТО знали, что конфликт "будет стоить дорого и продлится долго". Об этом сообщил заместитель генсека военного блока Мирча Джоанэ в интервью телеканалу BTV.

"Понимаю, что всё происходит не настолько быстро и успешно, как мы рассчитывали, но мы сохраняем стратегический оптимизм относительно способностей Украины устоять перед давлением и с нашей помощью добиться успеха в войне", — сказал он.

По словам Джоанэ, сейчас конфликт "превращается в войну на истощение". Он заявил об уверенности в украинских властях и о совместных действиях с ними. Что касается Владимира Зеленского — тот стоит перед сложным выбором: чтобы вернуть территории, нужно "пожертвовать большим количеством молодых людей", но при этом нужно иметь их достаточно для восстановления страны по окончании военных действий.

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А ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время Евросоюз не ожидает победы Украины над Россией. По его словам, это одна из главных проблем объединения на сегодняшний день. У официального представитель МИД РФ Марии Захаровой после этого появился вопрос: "ЕС официально засчитал победу России?"

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Telegram / Генштаб ЗСУ

Лариса Сафронова
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