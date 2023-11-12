В США отметили переход СВО в опасную для Украины фазу
WSJ: На Украине началась опасная для Киева новая фаза конфликта
Новая фаза конфликта не принесёт Украине успеха из-за превосходства России в боевой силе, сообщает The Wall Street Journal. Авторы статьи отметили, что Россия наращивает производство вооружения, в то время как Киев полностью зависит от Запада.
"Следующая фаза военных действий выглядит всё более опасной для Украины. <…> Украинские официальные лица признают, что длительная война, скорее всего, будет успешной для России, которая перевела свою экономику на военные рельсы", — говорится в материале.
В статье указано, что Украине не хватает боеприпасов и живой силы. Она зависит от западных поставок вооружения, в то время как у России громадный арсенал оружия и наращивание производства дронов, подчеркнули в материале.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва не будет. Также он признал преимущество ВВС России и сил РЭБ.
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