6 июня украинские военные намеревались переправиться через Днепр, чтобы нанести серьёзный удар и атаковать Херсонскую область, однако их планы нарушили подразделения Вооружённых сил России. Об этом рассказал боец ВСУ по имени Степан.

По его словам, российские военнослужащие заранее знали об атаке ВСУ, из-за чего противнику пришлось в спешном порядке менять планы. По задумке вражеского командования в результате удара Москва должна была лишиться доступа в Крым, однако этому не суждено было сбыться. Как пояснил штурмовик, действия были приурочены ко Дню Д — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.

"Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом", — приводит его слова французская газета Figaro.