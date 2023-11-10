В ВСУ рассказали о манёвре России, который сорвал план контрнаступления Киева
Figaro: Солдат ВСУ признал, что манёвр ВС РФ сорвал Киеву план контрнаступления
6 июня украинские военные намеревались переправиться через Днепр, чтобы нанести серьёзный удар и атаковать Херсонскую область, однако их планы нарушили подразделения Вооружённых сил России. Об этом рассказал боец ВСУ по имени Степан.
По его словам, российские военнослужащие заранее знали об атаке ВСУ, из-за чего противнику пришлось в спешном порядке менять планы. По задумке вражеского командования в результате удара Москва должна была лишиться доступа в Крым, однако этому не суждено было сбыться. Как пояснил штурмовик, действия были приурочены ко Дню Д — дате высадки англо-американских войск в Нормандии в 1944 году.
"Это должно было стать знаком для армии Зеленского, ориентированного на союз с Западом", — приводит его слова французская газета Figaro.
А ранее Лайф рассказывал об отчаянном обращении украинских военных, которое они записали и выложили в социальной сети TikTok. Бойцы ВСУ пожаловались, что в их роте осталось всего три человека, а командиры занимаются вымогательством и "кидают солдат на смерть". Начальство отдаёт преступные приказы и не отвечает на вопросы, лишь грозит тюрьмой.
ТАСС / EPA / FILIP SINGER