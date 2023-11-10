Трое военных ВСУ записали видеообращение, в котором рассказали, что в их роте больше никого не осталось, а командиры занимаются вымогательством и "кидают солдат на смерть". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на соответствующее видео, опубликованное в соцсети TikTok.

"С первого взвода на данный момент осталось всего-навсего три человека. Людей больше нет, закончились. Вопрос был к замполиту, но он, как видите, спрятался и не хочет с нами разговаривать. Что дальше будет, я не знаю. Вот это всё, что осталось от роты, больше нет никого", — отмечает автор видео.

Помимо того, украинский военнослужащий рассказал о печальном положении дел в их подразделении. По его словам, командование не обращает внимания на повсеместное вымогательство, а солдатам приходится на свои личные средства самим покупать медикаменты.

"С нами не хотят разговаривать. Нас просто-напросто бойкотируют, пацанов всех кидают на смерть. Поддержки нет. Командование отдаёт преступные приказы. На любые вопросы не дают никаких ответов, грозят тюрьмой", — заявил военный.