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Опубликовано 28 октября 2023, 17:38
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Группа украинских военных сдалась в плен российским войскам под Купянском

На Купянском направлении шесть украинских военных сами сдались в плен ВС РФ

Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО) взяли в плен шестерых военных 54-й бригады ВСУ. По словам российского разведчика, двое из них ранены. Пленные рассказали, что решили сами сложить оружие после того, как ВС РФ оказались на их позициях на Купянском направлении.

"Жить хотим", — отметил один из них в беседе с РИА "Новости".

27 октября в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении. В общей сложности ВСУ за неделю потеряли на этом участке фронта свыше 705 военнослужащих.

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Ранее в Минобороны РФ заявили, что за неделю в российский плен добровольно сдались 54 украинских военных. По данным ведомства, военные противника покинули шесть своих бригад.

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Getty Images / Anadolu Agency

Никита Осипов
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