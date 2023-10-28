Военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск (ЗВО) взяли в плен шестерых военных 54-й бригады ВСУ. По словам российского разведчика, двое из них ранены. Пленные рассказали, что решили сами сложить оружие после того, как ВС РФ оказались на их позициях на Купянском направлении.

"Жить хотим", — отметил один из них в беседе с РИА "Новости".

27 октября в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские бойцы заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении. В общей сложности ВСУ за неделю потеряли на этом участке фронта свыше 705 военнослужащих.