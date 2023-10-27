Российские бойцы заняли более выгодные рубежи на Купянском направлении

Подразделения группировки российских войск "Запад" за неделю заняли более выгодные позиции на Купянском направлении. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

"На Купянском направлении подразделения Западной группировки войск за прошедшую неделю отразили 47 контратак противника и профессиональными действиями заняли более выгодные рубежи и позиции", — отметили там.

В ведомстве уточнили, что российская авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 25-й воздушно-десантной, а также 14-й, 32-й и 41-й механизированных и 68-й егерской бригад Вооружённых сил Украины. По данным министерства, это произошло вблизи Ивановки и Синьковки в Харьковской области, а также Сергеевки и Новоегоровки в ЛНР. В результате боевых действий ликвидировано четыре склада с боеприпасами противника.

В министерстве указали, что в общей сложности ВСУ за неделю потеряли на Купянском направлении более 705 военнослужащих. Кроме того, украинские военные лишились танка, 11 боевых бронированных машин, 19 автомобилей и пяти орудий полевой артиллерии.