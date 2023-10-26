Целая рота украинских солдат полегла за сутки под Купянском из-за безумного приказа

Российская группировка "Запад" за минувшие сутки пресекла шесть попыток ВСУ атаковать на Купянском направлении, в результате чего противник лишился до 225 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказано в ежедневной сводке ведомства о ходе СВО.

Там уточнили, что речь идёт о боевых действиях в районе Синьковки и Сергеевки. Несмотря на потери, командование Вооружённых сил Украины продолжало бросать в атаку штурмовые группы 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригады.