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26 октября, 11:45
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Целая рота украинских солдат полегла за сутки под Купянском из-за безумного приказа

Армия России за сутки ликвидировала до 225 бойцов ВСУ на Купянском направлении

Российская группировка "Запад" за минувшие сутки пресекла шесть попыток ВСУ атаковать на Купянском направлении, в результате чего противник лишился до 225 солдат. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

"Потери противника составили до 225 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка "Гвоздика", — сказано в ежедневной сводке ведомства о ходе СВО.

Там уточнили, что речь идёт о боевых действиях в районе Синьковки и Сергеевки. Несмотря на потери, командование Вооружённых сил Украины продолжало бросать в атаку штурмовые группы 41-й, 54-й, 67-й механизированных и 68-й егерской бригады.

ВСУ потеряли сразу два Leopard на Запорожском направлении

ВСУ потеряли сразу два Leopard на Запорожском направлении

Ещё более плачевные потери у Киева на Донецком фронте. Там за минувшие сутки украинская армия лишилась до 295 солдат, ударами ВС РФ уничтожена также чешская артиллерийская установка и американская артсистема.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
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