Попытка наступать на самом смертоносном участке фронта стоила ВСУ почти 300 бойцов

Украинская армия за сутки лишилась до 295 солдат на Донецком направлении, а также потеряла под ударами ВС РФ чешскую артиллерийскую установку и американскую артсистему. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка Dana чешского производства", — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что подразделения Южной группировки войск пресекли попытку ВСУ перейти в наступление вблизи Богдановки в ДНР. Также противник понёс потери около Андреевки, Клещеевки и Васюковки в республике.