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Опубликовано 26 октября 2023, 11:28
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Попытка наступать на самом смертоносном участке фронта стоила ВСУ почти 300 бойцов

ВСУ лишились до 295 военных и чешской самоходки Dana на Донецком направлении

Украинская армия за сутки лишилась до 295 солдат на Донецком направлении, а также потеряла под ударами ВС РФ чешскую артиллерийскую установку и американскую артсистему. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Общие потери ВСУ на данном направлении составили до 295 военнослужащих, танк, пять боевых бронированных машин и два автомобиля. В ходе контрбатарейной борьбы поражены: артиллерийская система М777 производства США, гаубица "Мста-Б", а также самоходная артиллерийская установка Dana чешского производства", — уточнили в ведомстве.

В министерстве добавили, что подразделения Южной группировки войск пресекли попытку ВСУ перейти в наступление вблизи Богдановки в ДНР. Также противник понёс потери около Андреевки, Клещеевки и Васюковки в республике.

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Кроме того, сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. А на Херсонском направлении за сутки уничтожены более 25 украинских военнослужащих, а также три автомобиля и гаубица "Мста-Б".

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo

Татьяна Миссуми
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