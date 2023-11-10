Десант на Херсонщину: Куда Киев послал умирать своих морпехов Что происходит в Крынках и почему ВСУ пытаются развить плацдарм наступления именно на этом направлении. 49278 49278 Куда Киев послал умирать своих морпехов. Обложка © Getty Images / Diego Fedele

Отсутствие успехов в Запорожье заставило ВСУ сконцентрироваться на Херсонщине. Сюда украинское командование кинуло последние резервы. Обстановка на Херсонском направлении остаётся напряжённой. Украинским боевикам удалось в очередной раз высадиться и закрепиться на левом берегу Днепра. Сейчас российские военнослужащие пытаются выбить противника из захваченного ими населённого пункта.

Десант на левобережье

Давно было понятно, что украинские подразделения будут пытаться прорвать оборону и занять прибрежную зону Днепра. В настоящий момент противник предпринял успешную попытку форсирования Днепра и захвата села Крынки. По подсчётам некоторых источников, уже порядка 300 боевиков находятся на левобережье. Кроме того, вооружённые формирования Украины пытаются перебросить технику туда. Вблизи Крынок был замечен БТР-4Е "Буцефал". Также военные слышат и танковые выстрелы — видимо, тяжёлую технику удалось переправить через Днепр. Появляются кадры сгоревшего автомобиля HMMWV.

Кстати, воюет против нас 36-я отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского. Известна она по окружению в Мариуполе. Тогда часть подразделения удалось уничтожить и взять в плен. Несколько позже её доукомплектовали новобранцами, прошедшими обучение на польских полигонах.

Украинские подразделения будут пытаться прорвать оборону и занять прибрежную зону Днепра. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

— Обстановка у села Крынки остаётся напряжённой. Мы знаем, что украинские формирования всё-таки высадились на левом берегу. Однако Вооружённые силы России постепенно перемалывают противника. К сожалению, есть потери и с нашей стороны. Это подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Однако никакой паники среди местного населения, в том числе в близлежащей Новой Каховке, нет. Все прекрасно помнят и другие самоубийственные акции украинских сил. Также нужно учесть, что не только Днепр мешает им провести полноценный десант, но и река Конка, и, конечно же, укрепления российских войск, которые несколько месяцев после выхода Днепра из берегов строили их, можно сказать, с нуля, — сообщила депутат Херсонской областной думы Юлия Сипко.

Цель десанта примерно ясна. Противник желает закрепиться у Крынок, а далее — развить наступление в трёх направлениях. Во-первых, перерезать трассу, соединяющую Новую Каховку и Алёшки, во-вторых, попытаться прорваться и в Алёшки, и в Новую Каховку.

— Наши подразделения не дают возможности украинцам расширить плацдарм в районе Крынок, блокируют их возможности рассеяться по посадкам, окружающим этот населённый пункт, а также купируют возможности Украины перекинуть для усиления своей группировки бронетехнику. Без неё, без постоянных подкреплений этот десант противника обречён быть сброшенным в Днепр, — рассказал военный эксперт Александр Матюшин.

Стоит сказать, что противник не оставляет попытки высадиться и у самих Алёшек. Регулярно наши войска уничтожают группы, которые переправляются из Херсона. На этом участке всё стабильно.

Наступление без перспектив

Говорить о том, что противник как-то сможет развить успех на Херсонщине, рано. Попытки закрепиться были и у Алёшек, и у Казачьих Лагерей. Чем всё закончилось? Артиллерийские удары, штурмы позиций — враг уничтожен. С уверенностью можно сказать, что и сейчас будет схожая картина. Техника, которую перебрасывают, уничтожается точными ударами. С живой силой — аналогичная ситуация. Например, 9 ноября стало известно, что 22 украинских военных ликвидированы.

— Всё это бесперспективная акция, созданная отвлечь украинцев от провалов в битве за Приазовье, от формирования Авдеевского котла, от поражений на Купянском направлении. Цель — забить информационное поле позитивным контентом и создать очередную легенду для украинского национального мифа, — пояснил Александр Матюшин.

На всех направлениях Украина терпит поражение. Фото © Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu

Попытки развить наступление на Херсонском направлении киевский режим не оставит. Это подтверждает и глава Украины Владимир Зеленский.

— У нас есть план, у нас есть конкретные города, конкретные направления, у нас есть цель, куда мы пойдём, в каком направлении будем вести наступление, — заявил глава киевского режима.

На всех направлениях Украина терпит поражение. Под Бахмутом не удалось выбить наши войска, у Купянска оборона еле держится, Авдеевка в полукольце, а про Работино уже и забывать начинают. Остаётся только попытка форсирования Днепра с возможным броском на Крым, что априори является самоубийством.

Авторы Даниил Черных