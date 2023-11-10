Украинские войска целенаправленно выжигают белым фосфором и кассетными боеприпасами заповедник на Кинбурнской косе, чтобы раскрыть позиции Вооружённых сил России. Об этом рассказал боец из разведывательной бригады "Днепр".

"Они частенько выжигают лес, раскрывая наши позиции. Чтоб потом обрабатывать артиллерией. Бывает так, что кидают фосфор, люди могут, допустим, побежать, а они начинают закидывать артиллерией. Выжигают очень много и очень сильно. Там вообще был заповедник", — приводит РИА "Новости" слова военного.

По его словам, в настоящий момент из-за действий украинской стороны заповеднику и животным, обитающим в нём, наносится колоссальный ущерб.

Кинбурнская коса является одной из важных точек спецоперации. Это не только природный заповедник с уникальной природой, а ещё и стратегический объект. Тот, кто владеет косой, контролирует судоходство между Чёрным морем и Днепром, а также сухопутные магистрали на Крым. Наши бойцы прочно удерживают здесь оборону, но почти каждый день ВСУ обстреливают данную местность.