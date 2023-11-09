Российские войска уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ с помощью FPV-дронов
Forbes: ВС РФ уничтожают отряды ВСУ в окопах с помощью FPV-дронов
Российские войска уничтожают уязвимые для БПЛА отряды ВСУ беспилотниками. Об этом сообщает Forbes. По словам обозревателя издания Дэвида Экса, украинские бойцы развёртывают новые системы защиты от российских дронов. К слову, многие из них работают в нескольких километрах за линией фронта.
"Эти системы защиты не предназначены для пехоты, которая находится на передовой", — пояснил Экс.
По его словам, российские войска уничтожают отряды ВСУ в окопах с помощью FPV-беспилотников. Беспилотники позволяют уничтожить противника на приличном расстоянии, не неся никаких потерь.
А ранее Лайф показал кадры уничтожения автоматического гранатомёта ВСУ под Угледаром. Взрыв был произведён также с помощью FPV-дрона.
ТАСС / Александр Полегенько