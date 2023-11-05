Опубликовано видео уничтожения расчёта гранатомёта ВСУ под Угледаром

Уничтожение автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении при помощи FPV-дрона. Видео © t.me / RT на русском

Объект противника был уничтожен при помощи российского FPV-дрона. На представленных кадрах можно разглядеть, как "птичка" подлетает к позициям ВСУ, после чего раздаётся взрыв.