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4 ноября, 23:57

Опубликовано видео уничтожения расчёта гранатомёта ВСУ под Угледаром

RT: Российский FPV-дрон уничтожил автоматический гранатомёт ВСУ под Угледаром

<p>Кадр уничтожения автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении при помощи FPV-дрона. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/rt_russian" target="_blank" rel="noopener noreferrer">RT на русском</a></p>

Кадр уничтожения автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении при помощи FPV-дрона. Обложка © t.me / RT на русском

Российские силы уничтожили расчёт автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении в зоне спецоперации. Видео ликвидации техники противника опубликовал военный корреспондент RT Валентин Горшенин.

Уничтожение автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении при помощи FPV-дрона. Видео © t.me / RT на русском

Объект противника был уничтожен при помощи российского FPV-дрона. На представленных кадрах можно разглядеть, как "птичка" подлетает к позициям ВСУ, после чего раздаётся взрыв.

Кадыров показал видео уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве

Кадыров показал видео уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве

Ранее Лайф публиковал кадры уничтожения переданного ВСУ немецкого танка Leopard. Взрыв был произведён с помощью такого же FPV-дрона.

Анатолий Симоненко
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