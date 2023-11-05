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Опубликовано 4 ноября 2023, 23:57
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Опубликовано видео уничтожения расчёта гранатомёта ВСУ под Угледаром

RT: Российский FPV-дрон уничтожил автоматический гранатомёт ВСУ под Угледаром

Кадр уничтожения автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении при помощи FPV-дрона. Обложка © t.me / RT на русском

Кадр уничтожения автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении при помощи FPV-дрона. Обложка © t.me / RT на русском

Российские силы уничтожили расчёт автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении в зоне спецоперации. Видео ликвидации техники противника опубликовал военный корреспондент RT Валентин Горшенин.

Уничтожение автоматического гранатомёта ВСУ на Угледарском направлении при помощи FPV-дрона. Видео © t.me / RT на русском

Объект противника был уничтожен при помощи российского FPV-дрона. На представленных кадрах можно разглядеть, как "птичка" подлетает к позициям ВСУ, после чего раздаётся взрыв.

Кадыров показал видео уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве
Кадыров показал видео уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве

Ранее Лайф публиковал кадры уничтожения переданного ВСУ немецкого танка Leopard. Взрыв был произведён с помощью такого же FPV-дрона.

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Анатолий Симоненко
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