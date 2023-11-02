Момент уничтожения танка Leopard с помощью FPV-дрона в зоне СВО попал на видео
Минобороны показало видео уничтожения танка Leopard на Запорожском направлении
Вооружённые силы России в ходе специальной военной операции с помощью FPV-дрона уничтожили переданный ВСУ немецкий танк Leopard. Как сообщили в Минобороны РФ, это произошло на Запорожском направлении. Уточняется, что боевую машину ликвидировали при попытке атаковать позиции подразделений ВС РФ.
Ведомство опубликовало видео с моментом ликвидации техники украинских войск. На кадрах показано, что дрон следует за танком и вплотную приближается к нему. Затем с другого ракурса виден взрыв, а после демонстрируется неподвижный Leopard с горящей башней.
ВС РФ уничтожили танк Leopard на Запорожском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России
"Операторы FPV-дронов уничтожили танк Leopard ВСУ на Запорожском направлении. Боевая машина немецкого производства была уничтожена точным ударом при попытке атаковать позиции российских подразделений", — сказано в сообщении Минобороны РФ.
Ранее Лайф рассказывал о том, что военнослужащие группировки российских войск "Центр" за сутки поразили 160 целей Вооружённых сил Украины. Кроме того, ВСУ лишились двух командно-наблюдательных пунктов и десятков артрасчётов.
Telegram / Минобороны России