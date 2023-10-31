"С первого раза!": Российские бойцы эмоционально отреагировали на подбитый ими Leopard

Российские военнослужащие уничтожили очередной танк Leopard в зоне проведения спецоперации. На этот раз германскому "вундерваффе" не повезло в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики. На опубликованном Mash видео — эмоциональная реакция бойцов 114 ОМСБр на пробитие и горящую после этого в поле машину.