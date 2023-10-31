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31 октября, 13:24

"С первого раза!": Российские бойцы эмоционально отреагировали на подбитый ими Leopard

Бойцы ВС РФ в районе Авдеевки с первого раза подбили очередной Leopard ВСУ

Российские военнослужащие уничтожили очередной танк Leopard в зоне проведения спецоперации. На этот раз германскому "вундерваффе" не повезло в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики. На опубликованном Mash видео — эмоциональная реакция бойцов 114 ОМСБр на пробитие и горящую после этого в поле машину.

Российские военнослужащие эмоционально отреагировали на горящий от их рук Leopard. Видео © Mash

"Горит! Вылазят! С первого раза! Горят!" — кричат мужчины.

ВСУ потеряли Leopard и огромное число солдат в полях Запорожья

ВСУ потеряли Leopard и огромное число солдат в полях Запорожья

К слову, только за минувшие сутки ВСУ лишились двух "Леопардов". Танки были уничтожены у небольшого села Харьковской области на Купянском направлении.

Обложка ©

Mash

Матвей Константинов
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