"С первого раза!": Российские бойцы эмоционально отреагировали на подбитый ими Leopard
Бойцы ВС РФ в районе Авдеевки с первого раза подбили очередной Leopard ВСУ
Российские военнослужащие уничтожили очередной танк Leopard в зоне проведения спецоперации. На этот раз германскому "вундерваффе" не повезло в районе Авдеевки Донецкой Народной Республики. На опубликованном Mash видео — эмоциональная реакция бойцов 114 ОМСБр на пробитие и горящую после этого в поле машину.
Российские военнослужащие эмоционально отреагировали на горящий от их рук Leopard. Видео © Mash
"Горит! Вылазят! С первого раза! Горят!" — кричат мужчины.
К слову, только за минувшие сутки ВСУ лишились двух "Леопардов". Танки были уничтожены у небольшого села Харьковской области на Купянском направлении.