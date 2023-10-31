ВСУ лишились кучи солдат и сразу двух Leopard у небольшого харьковского села

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 60 украинских военнослужащих на Купянском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отражены пять атак штурмовых групп 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Синьковка Харьковской области", — рассказали там.

Противник потерял четыре танка, в том числе два германских Leopard, три боевые бронированные машины, два автомобиля и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".