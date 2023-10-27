США в замешательстве от работы многоуровневой российской системы ПВО в зоне спецоперации и не могут понять, как ВС РФ удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер.

"Мы до сих пор не знаем, что, чёрт возьми, происходит. Мы знаем только, что истребители (Украины. — Прим. Лайфа) сбиваются. Мы заполняем небо своими радарами и АВАКСами (авиационный комплекс радиообнаружения и наведения), наблюдаем за всем, но не можем понять, что происходит", — отметил он в интервью журналисту Гарланду Никсону.

Эксперт прогнозирует, что такая система ПВО обеспечит России превосходство в воздухе в случае гипотетического конфликта с США, а передовые американские самолёты будут просто "испаряться в воздухе".