За минувшие сутки ВС России уничтожили на Донецком направлении до 170 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Противник потерял три танка, две американские боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, поражены американские гаубицы М198 и М119, а также Д-20 и Д-30, польская самоходная артиллерийская установка Krab, "Акация", "Гвоздика" и две боевые машины РСЗО "Град".