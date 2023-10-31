Регион

Уведомления отключены

31 октября, 11:38

ВСУ понесли серьёзные потери и лишились двух Bradley на Донецком направлении

ВС России уничтожили до 170 украинских военнослужащих на Донецком направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили на Донецком направлении до 170 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"На Донецком направлении подразделения Южной группировки войск при поддержке артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение живой силе и технике 42-й и 93-й механизированных бригад ВСУ в районе населённых пунктов Клещеевка и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — рассказали там.

Противник потерял три танка, две американские боевые машины пехоты Bradley, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, поражены американские гаубицы М198 и М119, а также Д-20 и Д-30, польская самоходная артиллерийская установка Krab, "Акация", "Гвоздика" и две боевые машины РСЗО "Град".

"Что, чёрт возьми, происходит": США в шоке от российской ПВО, сбивающей самолёты ВСУ десятками

"Что, чёрт возьми, происходит": США в шоке от российской ПВО, сбивающей самолёты ВСУ десятками

А в южной части фронта российские системы ПВО сбили украинские самолёты МиГ-29 и Ми-8. Противник лишился их в Херсонской и Запорожской областях.

Обложка ©

Getty Images / Narciso Contreras

Матвей Константинов
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция на Украине
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров