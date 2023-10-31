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31 октября, 11:30

Российская ПВО сбила украинские самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны за сутки в зоне спецоперации сбили украинские самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты МиГ-29, а также вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области", — говорится в сообщении.

При этом всего с начала проведения СВО российские войска уже уничтожили 518 самолётов и 254 вертолёта ВСУ, также сбито более 8450 беспилотников противника.

"Что, чёрт возьми, происходит": США в шоке от российской ПВО, сбивающей самолёты ВСУ десятками

"Что, чёрт возьми, происходит": США в шоке от российской ПВО, сбивающей самолёты ВСУ десятками

Кстати, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС России получили комплексы, с помощью которых удалось сбить 24 украинских самолёта за пять дней. Как рассказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, США в замешательстве от работы многоуровневой российской системы ПВО в зоне спецоперации и не могут понять, как ВС РФ удалось сбить десятки самолётов ВСУ за месяц.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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