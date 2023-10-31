Российская ПВО сбила украинские самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8

Российские средства противовоздушной обороны за сутки в зоне спецоперации сбили украинские самолёты МиГ-29 и вертолёт Ми-8. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток сбиты самолёты МиГ-29, а также вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Приветное Запорожской области и Веровка Херсонской области", — говорится в сообщении.