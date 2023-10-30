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Опубликовано 30 октября 2023, 11:28

ВСУ потеряли Leopard и огромное число солдат в полях Запорожья

ВС России уничтожили до 220 украинских военнослужащих на Запорожском направлении

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 220 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными", — рассказали там.

Противник потерял два танка, в том числе один немецкий Leopard, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, две американские артиллерийские системы M777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу "Мста-Б".

Нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки
Нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки

А минувшим утром в Чёрном море были обнаружены и уничтожены два украинских безэкипажных катера. На данный момент на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

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Getty Images / Klaus-Dietmar Gabbert

Матвей Константинов
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