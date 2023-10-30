ВСУ потеряли Leopard и огромное число солдат в полях Запорожья

За минувшие сутки ВС России уничтожили до 220 украинских военнослужащих на Запорожском направлении, сообщили в Минобороны РФ.

"На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем отразили атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Работино Запорожской области. Потери противника составили до 220 военнослужащих убитыми и ранеными", — рассказали там.

Противник потерял два танка, в том числе один немецкий Leopard, а также две боевые бронированные машины, три пикапа, две американские артиллерийские системы M777, польскую самоходную артиллерийскую установку Krab и гаубицу "Мста-Б".