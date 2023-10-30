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30 октября, 02:37

Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВСУ в Чёрном море

Минобороны: В акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных украинских катера

В акватории Чёрного моря обнаружены и уничтожены два безэкипажных украинских катера. Как сообщили в Минобороны России, сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.

"30 октября около 04:00 мск в акватории Чёрного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — сообщили в ведомстве.

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Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников Черноморским флотом.

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Getty Images / quinntheislander

Оксана Попова
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