Огневое поражение нанесено двум безэкипажным катерам ВСУ в Чёрном море
Минобороны: В акватории Чёрного моря уничтожены два безэкипажных украинских катера
В акватории Чёрного моря обнаружены и уничтожены два безэкипажных украинских катера. Как сообщили в Минобороны России, сейчас на внешнем рейде Севастопольской бухты проводится комплекс противоминных и противодиверсионных мероприятий.
"30 октября около 04:00 мск в акватории Чёрного моря техническими средствами наблюдения обнаружены два безэкипажных катера ВМС Украины. По району обнаружения безэкипажных катеров нанесено огневое поражение", — сообщили в ведомстве.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отражении атаки беспилотников Черноморским флотом.
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