Развожаев сообщил об отражении флотом атаки беспилотников на Севастополь

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков в городе. По его словам, Черноморский флот отражает вероятную атаку беспилотников.

"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", — написал он в телеграм-канале.