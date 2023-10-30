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30 октября, 01:35

Развожаев сообщил об отражении флотом атаки беспилотников на Севастополь

Севастополь: Черноморский флот отражает атаку БПЛА над акваторией Севастополя

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев объяснил причину громких звуков в городе. По его словам, Черноморский флот отражает вероятную атаку беспилотников.

"Громкие звуки — это на внешнем рейде над акваторией, по предварительной информации, Черноморский флот отбивает атаку БПЛА", — написал он в телеграм-канале.

Средства РЭБ посадили беспилотник в пригороде Севастополя

Средства РЭБ посадили беспилотник в пригороде Севастополя

А вчера российские военные сорвали очередную попытку Киева атаковать территорию России с применением беспилотников самолётного типа: 36 объектов было уничтожено над акваторией Чёрного моря и северо-западной частью Крыма.

Обложка ©

Getty Images / Muravin

Оксана Попова
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