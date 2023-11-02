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Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 03:41
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ВС России уничтожили 160 целей ВСУ под Красным Лиманом

Минобороны: Войска России поразили 160 целей ВСУ на Краснолиманском направлении

Военнослужащие группировки российских войск "Центр" за прошедшие сутки поразили 160 целей Вооружённых сил Украины. Также противник лишился двух командно-наблюдательных пунктов и десятков артрасчётов, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, удары были нанесены по объектам ВСУ на Краснолиманском направлении. В районе Серебрянского лесничества тяжёлые потери понесли штурмовые группы 67-й мехбригады ВСУ, атакованные российской авиацией и артиллерией.

"В ходе контрбатарейной борьбы вскрыты и подавлены около 30 артиллерийских расчётов ВСУ", — сообщил РИА "Новости" начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

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На фоне катастрофических потерь главком ВСУ Валерий Залужный сделал неожиданное признание. По словам генерала, украинские войска не смогут показать обещанного прорыва обороны, так как конфликт зашёл в тупик.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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