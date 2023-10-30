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Опубликовано 29 октября 2023, 21:07
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Кадыров показал видео уничтожения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве

Группа "Амура" спецназа "Ахмат" уничтожила укрепрайон украинских войск в Серебрянском лесничестве. Кадры поражения объектов ВСУ показал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Рамзан Кадыров опубликовал кадры поражения укрепрайона ВСУ в Серебрянском лесничестве. Видео © t.me / Kadyrov_95

"Подразделение ВСУ основательно намерено было закрепиться в этом районе. Блиндажи и протяжённые линии окопов говорят о том, что планировали засесть здесь надолго. Но наша аэроразведка и следом сказавшая своё слово 90-я танковая дивизия свели на нет все замыслы оппонента", — подчеркнул Кадыров.

Кроме того, Кадыров обратил внимание на слаженную работу разведчиков, которые круглосуточно отслеживают все перемещения противника. Как подчеркнул глава Чечни, именно благодаря их действиям можно рассчитывать на успех и рушить все планы врага.

Нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки
Нанесён удар по командно-наблюдательному пункту ВСУ у Новомихайловки

Ранее Минобороны показало момент уничтожения чешской гаубицы Dana в зоне спецоперации на Украине. На кадрах показана САУ, которая вела огонь на замаскированной позиции. Также в видео демонстрируется наведение дрона-камикадзе на вражескую технику и контроль поражения гаубицы с другого БПЛА.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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