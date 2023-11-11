У Захаровой появился вопрос к Боррелю после откровения о неверии в победу Украины

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о неверии Европы в вероятность победы Украины над Россией. Она привела в пример его обратные заявления прошлого года.

"Апрель 2022, глава евродипломатии Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Ноябрь 2023, глава евродипломатии Боррель: "Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем". Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" — задала дипломат вопрос у себя в телеграм-канале.