У Захаровой появился вопрос к Боррелю после откровения о неверии в победу Украины
Захарова — о словах Борреля: ЕС официально засчитал победу России?
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала признание главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о неверии Европы в вероятность победы Украины над Россией. Она привела в пример его обратные заявления прошлого года.
"Апрель 2022, глава евродипломатии Боррель: "Эта война должна быть выиграна на поле боя". Ноябрь 2023, глава евродипломатии Боррель: "Украина не сможет одержать победу над Россией "в ближайшем будущем". Я правильно понимаю, что ЕС официально засчитал победу России?" — задала дипломат вопрос у себя в телеграм-канале.
Напомним, на конгрессе Партии европейских социалистов в Малаге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в ближайшее время Евросоюз не ожидает победы Украины над Россией. Он подчеркнул, что это одна из главных проблем объединения на сегодняшний день.
ТАСС / Валерий Шарифулин