Регион

Уведомления отключены

11 ноября, 10:04

Захарова потроллила G7 потешным советом за панику из-за дружбы России с КНДР

Захарова назвала голословными обвинения в военном сотрудничестве России с КНДР

<p>Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ</p>

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Звучащие со стороны стран Запада обвинения России и КНДР в незаконном военно-техническом партнёрстве голословны и бездоказательны. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу заявления стран "Группы семи" (G7) по итогам встречи в Токио, где была выражена тревога из-за сближения Москвы и Пхеньяна.

"Обвинения, предъявляемые Коллективным Западом в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР, голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely (фразеологизм, в переводе с английского — "весьма вероятно". — Прим. Лайфа). К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совбеза ООН по Северной Корее. Однако же это не мешает России дружить с соседями и развивать с ними сотрудничество. Это касается и КНДР, с которой у Москвы имеются давние исторические связи, заметила Захарова.

Она также дала совет критикам России "из числа так называемых поборников международного права" почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других. Дипломат напомнила, что именно США и их сателлиты нарушают общепринятые нормы международного права и резолюции СБ ООН. В качестве одного из примеров она привела накачивание оружием преступного киевского режима, которое продлевает кровопролитие.

Захарова раскрыла, откуда взялась мемная фраза "хайли лайкли"

Захарова раскрыла, откуда взялась мемная фраза "хайли лайкли"

Ранее политолог объяснил, как встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре показала стабильность и перспективность отношений между двумя странами. По словам аналитика, мероприятие было значимым и успешным с точки зрения обоих государств.

Юрий Лысенко
  • Новости
  • США
  • КНДР
  • Мария Захарова
  • Япония
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров