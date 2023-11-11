Захарова потроллила G7 потешным советом за панику из-за дружбы России с КНДР

Звучащие со стороны стран Запада обвинения России и КНДР в незаконном военно-техническом партнёрстве голословны и бездоказательны. Об этом сказано в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по поводу заявления стран "Группы семи" (G7) по итогам встречи в Токио, где была выражена тревога из-за сближения Москвы и Пхеньяна.

"Обвинения, предъявляемые Коллективным Западом в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР, голословны и бездоказательны, в излюбленном стиле highly likely (фразеологизм, в переводе с английского — "весьма вероятно". — Прим. Лайфа). К тому же никто не наделял Вашингтон и Токио следственными полномочиями", — заявила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что Москва ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совбеза ООН по Северной Корее. Однако же это не мешает России дружить с соседями и развивать с ними сотрудничество. Это касается и КНДР, с которой у Москвы имеются давние исторические связи, заметила Захарова.

Она также дала совет критикам России "из числа так называемых поборников международного права" почаще смотреть в зеркало, прежде чем учить других. Дипломат напомнила, что именно США и их сателлиты нарушают общепринятые нормы международного права и резолюции СБ ООН. В качестве одного из примеров она привела накачивание оружием преступного киевского режима, которое продлевает кровопролитие.