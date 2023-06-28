Захарова раскрыла, откуда взялась мемная фраза "хайли лайкли"

Знаменитую фраза "хайли лайкли", которая стала мемом, британская разведка переняла у ЦРУ США. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она напомнила, что первой, кто произнёс эту фразу, стала член палаты общин Великобритании Тереза Мэй, заявившая о якобы "высокой доли вероятности" причастности РФ к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Основой для подобных измышлений западных дипломатов Захарова назвала находящуюся в открытом доступе Директиву №203 разведывательного сообщества США. На третьей странице документа, указала она, "чёрным по белому" написано, как необходимо комментировать в аналитических материалах те или иные события в зависимости от вероятности их правдивости:

01-05% – almost no chance, remote – невероятно;

05-20% – very unlikely, highly improbable – крайне маловероятно;

20-45% – unlikely, improbable – маловероятно;

45-55% – roughly even chance, roughly even odds – приблизительно одинаково. Может вероятно, а, может, и невероятно;

55-80% – likely, probable – вероятно;

80-95% - very likely, highly probable – весьма вероятно;

95-99% – almost сertainly, nearly certain – почти наверняка.

"Эту потрясающую методологию оценки приняли и британцы, которые не стесняясь публикуют на правительственном сайте инфографику, какое событие – highly likely (тут уже мы встречаем чисто английское "хайли-лайкли"), а какое – remote chance (с низкой долей вероятности — Прим. Лайфа.). А может, всё дело в том, что свою табличку [экс-директор ЦРУ] Джеймс Клеппер утвердил 2 января?", — написала Захарова в своём телеграм-канале.