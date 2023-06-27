Захарова ответила всем, кто "возбудился" по поводу российского борта, направляющегося в США
Захарова: В США вылетел борт для вывоза дипломатов с завершающимся сроком пребывания
В США вылетел борт для вывоза российских дипломатов с завершающимся сроком пребывания. Об этом сообщила журналистам во вторник, 27 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она отметила, что ряд инфоресурсов "возбудились по поводу российского борта, который направляется в США". Но никаких сенсаций, со слов Захаровой, в этом нет.
"Борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания", — приводит слова представителя министерства ТАСС.
Ранее Лайф рассказывал, что второй год подряд американская сторона не пускает российских дипломатов к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище для возложения венков. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такое отношение оскорбительно.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ