Захарова ответила всем, кто "возбудился" по поводу российского борта, направляющегося в США

В США вылетел борт для вывоза российских дипломатов с завершающимся сроком пребывания. Об этом сообщила журналистам во вторник, 27 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ряд инфоресурсов "возбудились по поводу российского борта, который направляется в США". Но никаких сенсаций, со слов Захаровой, в этом нет.

"Борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания", — приводит слова представителя министерства ТАСС.