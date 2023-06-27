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27 июня, 13:36

Захарова ответила всем, кто "возбудился" по поводу российского борта, направляющегося в США

Захарова: В США вылетел борт для вывоза дипломатов с завершающимся сроком пребывания

В США вылетел борт для вывоза российских дипломатов с завершающимся сроком пребывания. Об этом сообщила журналистам во вторник, 27 июня, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что ряд инфоресурсов "возбудились по поводу российского борта, который направляется в США". Но никаких сенсаций, со слов Захаровой, в этом нет.

"Борт будет вывозить российских дипломатов, которым власти США предписали покинуть страну в связи с завершением трёхлетнего срока пребывания", приводит слова представителя министерства ТАСС.

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Ранее Лайф рассказывал, что второй год подряд американская сторона не пускает российских дипломатов к памятной табличке "Дух Эльбы" на Арлингтонском кладбище для возложения венков. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что такое отношение оскорбительно.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Марина Калегина
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