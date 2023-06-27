В постпредстве России при ООН заявили о попытках США вербовать дипломатов

Участились попытки вербовки сотрудников российского постпредства при ООН, усилилось психологическое воздействие на них. Об этом сообщила зампостпреда РФ при международной организации Мария Заболоцкая на заседании комитета по сношениям со страной пребывания.

"...К нашему постпредству и его сотрудникам США продолжают целенаправленно применять целый комплекс мер и ограничений, направленных на снижение эффективности нашего взаимодействия с ООН, но более того — на оказание психологического давления на российских дипломатов", — сказала она.

По словам зампостпреда, представители местных спецслужб подходят к дипломатическим сотрудникам на улице и в аэропорту, призывают сотрудничать с ФБР. Используется контекстная реклама в соцсетях, поисковых системах и YouTube, а также листовки, расклеенные на улице по пути следования дипломатов.

Заболоцкая указала, что около 50 российских дипломатов ждут сейчас въездные визы, повисла ситуация с незаконным захватом у росийского постпредства части служебных помещений на Лонг-Айленде. "В лучших традициях Дикого Запада" власти США без каких-либо оснований украли в декабре 2016 года дипломатическую собственность, невзирая на иммунитет.

"По широте спектра и масштабам нарушений вполне очевидно, что американская сторона, наоборот, целенаправленно работает над созданием максимально неблагоприятных условий для постпредства и его сотрудников", — подчеркнула Заболоцкая, выразив надежду на то, что генсек ООН Антониу Гутерриш запустит арбитраж против Штатов из-за нарушений ими обязательств по соглашению о стране пребывания ООН.