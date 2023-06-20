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Регион
Опубликовано 20 июня 2023, 16:40
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ФСБ обратила взор ООН на вербовку террористов по всему миру для Украины

Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН призвал участников не игнорировать проблему вербовки террористов с целью их отправки на Украину и проникновения на российскую территорию.

"Отдельного внимания заслуживает и тема вербовки членов международных террористических организаций с целью их организованной доставки на Украину, а также последующей инфильтрации в Россию для совершения терактов, аналогичных осуществлённым при государственной поддержке Украины актов терроризма в отношении российских общественных деятелей", уточнил он.

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Ранее СК РФ предъявил заочные обвинения в наёмничестве гражданам 95 стран. Среди этих лиц есть представители США, Великобритании, Франции, Латвии, Бельгии и Израиля.

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Татьяна Миссуми
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