ФСБ обратила взор ООН на вербовку террористов по всему миру для Украины

Замдиректора ФСБ Игорь Сироткин на международной конференции по борьбе с терроризмом в ООН призвал участников не игнорировать проблему вербовки террористов с целью их отправки на Украину и проникновения на российскую территорию.

"Отдельного внимания заслуживает и тема вербовки членов международных террористических организаций с целью их организованной доставки на Украину, а также последующей инфильтрации в Россию для совершения терактов, аналогичных осуществлённым при государственной поддержке Украины актов терроризма в отношении российских общественных деятелей", — уточнил он.