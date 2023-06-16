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16 июня, 07:49

Следком предъявил обвинения в наёмничестве гражданам 95 стран

Гражданам 95 стран СК РФ предъявил заочные обвинения в наёмничестве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что среди этих лиц в том числе есть представители США, Великобритании, Франции, Латвии, Бельгии и Израиля.

"В рамках расследования преступной деятельности иностранных граждан, которые воюют на стороне Украины, заочно предъявлены обвинения в наёмничестве 95 лицам", — сказано в сообщении.

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Ранее Следком сообщал о том, что в боевых действиях на Украине на стороне Киева участвуют более двух тысяч иностранных наёмников из 71 страны.

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Getty Images

Илья Суриков
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