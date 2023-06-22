Посол Антонов: Именно США должны платить за восстановление Украины

Именно США ответственны за происходящее на Украине и Вашингтон должен восстанавливать страну. Такое заявление сделал российский посол в Штатах Анатолий Антонов.

"Администрация (США) в полной мере несёт ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединённые Штаты", — заявил посол.

По мнению дипломата, украинский конфликт стал следствием многолетних и целенаправленных усилий Вашингтона по созданию очага напряжённости у границ России, по превращению Украины в "антиРоссию". Сейчас разжигание противостояния продолжается накачкой Киева мощными вооружениями, добавил он.