Посол Антонов: Именно США должны платить за восстановление Украины
Именно США ответственны за происходящее на Украине и Вашингтон должен восстанавливать страну. Такое заявление сделал российский посол в Штатах Анатолий Антонов.
"Администрация (США) в полной мере несёт ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединённые Штаты", — заявил посол.
По мнению дипломата, украинский конфликт стал следствием многолетних и целенаправленных усилий Вашингтона по созданию очага напряжённости у границ России, по превращению Украины в "антиРоссию". Сейчас разжигание противостояния продолжается накачкой Киева мощными вооружениями, добавил он.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла столкновение ядерных держав по вине США и НАТО. По мнению дипломата, наибольшая опасность скрывается в том, что в рамках агрессивного курса Вашингтона и НАТО на "нанесение России стратегического поражения" в конфликте на Украине, спровоцированном ими же, страны продолжают повышать ставки и всё глубже втягиваются в военную конфронтацию.