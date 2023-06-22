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22 июня, 01:30

Посол Антонов: Именно США должны платить за восстановление Украины

Именно США ответственны за происходящее на Украине и Вашингтон должен восстанавливать страну. Такое заявление сделал российский посол в Штатах Анатолий Антонов.

"Администрация (США) в полной мере несёт ответственность за происходящее на Украине. Поэтому и восстанавливать страну должны именно Соединённые Штаты", — заявил посол.

В США спрогнозировали "точные" сроки окончания и исход конфликта на Украине

В США спрогнозировали "точные" сроки окончания и исход конфликта на Украине

По мнению дипломата, украинский конфликт стал следствием многолетних и целенаправленных усилий Вашингтона по созданию очага напряжённости у границ России, по превращению Украины в "антиРоссию". Сейчас разжигание противостояния продолжается накачкой Киева мощными вооружениями, добавил он.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предрекла столкновение ядерных держав по вине США и НАТО. По мнению дипломата, наибольшая опасность скрывается в том, что в рамках агрессивного курса Вашингтона и НАТО на "нанесение России стратегического поражения" в конфликте на Украине, спровоцированном ими же, страны продолжают повышать ставки и всё глубже втягиваются в военную конфронтацию.

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VK / Посольство России в США

Артур Лапсаков
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