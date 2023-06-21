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21 июня, 15:38

Захарова предрекла столкновение ядерных держав по вине США и НАТО

МИД РФ: Агрессивный курс США и НАТО может привести к столкновению ядерных держав

Агрессивный курс США и НАТО на более глубокое втягивание в военную конфронтацию может привести ядерные державы к прямому столкновению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, наибольшая опасность скрывается в том, что в рамках агрессивного курса Вашингтона и НАТО на "нанесение России стратегического поражения" в конфликте на Украине, спровоцированном ими же, страны продолжают повышать ставки и всё глубже втягиваются в военную конфронтацию.

"Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооружённому столкновению ядерных держав", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что вина за все действия Украины лежит на США, Британии и НАТО. По её словам, западные кураторы умело управляют Киевом, внушая ему ощущение полной безнаказанности и снабжая его оружием и деньгами.

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Getty Images

Николь Вербер
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