Захарова предрекла столкновение ядерных держав по вине США и НАТО

Агрессивный курс США и НАТО на более глубокое втягивание в военную конфронтацию может привести ядерные державы к прямому столкновению. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По мнению дипломата, наибольшая опасность скрывается в том, что в рамках агрессивного курса Вашингтона и НАТО на "нанесение России стратегического поражения" в конфликте на Украине, спровоцированном ими же, страны продолжают повышать ставки и всё глубже втягиваются в военную конфронтацию.

"Очевидно, что подобная линия, которую мы квалифицируем как безрассудную, способна привести к прямому вооружённому столкновению ядерных держав", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга.