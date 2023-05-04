ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 07:21
4270

Захарова: За все действия Украины отвечают США, Британия и НАТО в целом

Западные кураторы умело управляют киевским режимом, внушая ему ощущение полной безнаказанности и снабжая его оружием и деньгами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что во всём, что сейчас происходит, виноваты страны НАТО.

"За всё то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", — объяснила она в телеграм-канале.

Раскрыта роль западных спецслужб в подготовке покушения на Аксёнова
Раскрыта роль западных спецслужб в подготовке покушения на Аксёнова

Накануне Захарова заявила, что украинский лидер Владимир Зеленский устроил вверенной ему стране "голодомор XXI" века, о чём свидетельствуют снижение численности населения, вывоз зерна и почвы с территории Незалежной.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Мария Захарова
  • МИД РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar