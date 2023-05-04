Захарова: За все действия Украины отвечают США, Британия и НАТО в целом

Западные кураторы умело управляют киевским режимом, внушая ему ощущение полной безнаказанности и снабжая его оружием и деньгами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, подчеркнув, что во всём, что сейчас происходит, виноваты страны НАТО.

"За всё то, что творит киевский режим, в первую очередь отвечают его вашингтонские, лондонские и в целом натовские создатели и кураторы. Они уничтожили законную власть на Украине, поставили у руля авантюристов и бандитов, снабдили их деньгами и оружием, внушили чувство абсолютной вседозволенности и безнаказанности, обеспечили политическое прикрытие и военное сопровождение", — объяснила она в телеграм-канале.