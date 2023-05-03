Захарова обвинила Зеленского в "голодоморе XXI века" из-за его слов об Украине

Украинский лидер устроил вверенной ему стране "голодомор XXI" века, о чём свидетельствует снижение численности населения, вывоз зерна и почвы с территории Незалежной. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Слова Захаровой прозвучали в ответ на заявление украинского президента о том, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире. По мнению представителя МИД, данное сообщение Зеленский сделал, скорее всего, бессознательно.

"Смотрите: граждан Украины при Зеленском всё меньше, почву и зерно вывозят с Украины всё активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор XXI века устроил Зеленский вверенной ему стране", — написала она в телеграм-канале.