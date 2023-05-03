КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

2 мая, 21:54

Захарова обвинила Зеленского в "голодоморе XXI века" из-за его слов об Украине

Украинский лидер устроил вверенной ему стране "голодомор XXI" века, о чём свидетельствует снижение численности населения, вывоз зерна и почвы с территории Незалежной. Такое мнение высказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Слова Захаровой прозвучали в ответ на заявление украинского президента о том, что Украина является "гарантом продовольственной безопасности" в мире. По мнению представителя МИД, данное сообщение Зеленский сделал, скорее всего, бессознательно.

"Смотрите: граждан Украины при Зеленском всё меньше, почву и зерно вывозят с Украины всё активнее — количество украинских потребителей украинской продукции сокращается в геометрической прогрессии. Значит, западным кураторам президента [Украины] достанется больше продовольствия. Голодомор XXI века устроил Зеленский вверенной ему стране", — написала она в телеграм-канале.

"Долго не проживёт": В США предрекли печальный конец Зеленскому

"Долго не проживёт": В США предрекли печальный конец Зеленскому

Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия приняла решение запретить экспорт зерна с Украины в пять государств Восточной Европы. Ограничение вводится временное — с 2 мая по 5 июня этого года.

Обложка ©

vk.com / МИД РФ

Оксана Попова
  • Новости
  • Мария Захарова
  • Владимир Зеленский
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров