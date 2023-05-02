Желание украинского президента Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией с каждым днём увеличивает шансы его гибели. Такое мнение высказал экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.

"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдёт в отставку как можно скорее, то не проживёт долго", — сказал он.

Так Риттер ответил на вопрос о том, восстанут ли украинцы против Зеленского, который отправляет большое количество мобилизованных граждан на верную гибель под Артёмовском. По его мнению, лидера Незалежной "могут убрать либо военные, либо новый майдан". Также Риттер добавил, что популярность Зеленского резко падает, уровень коррупции при нём "становится значительным", а недовольство жителей страны растёт.