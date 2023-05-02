КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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2 мая, 07:28

"Долго не проживёт": В США предрекли печальный конец Зеленскому

Экс-разведчик США Риттер предупредил Зеленского о риске гибели

Желание украинского президента Владимира Зеленского удерживать власть и продолжать конфликт с Россией с каждым днём увеличивает шансы его гибели. Такое мнение высказал экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в беседе на ютуб-канале U.S. Tour of Duty.

"Чем больше он сидит у власти, тем меньше сомнений, что его кончина близко. Если он не уйдёт в отставку как можно скорее, то не проживёт долго", — сказал он.

В США предрекли Зеленскому ужасную смерть от руки восставших украинцев

В США предрекли Зеленскому ужасную смерть от руки восставших украинцев

Так Риттер ответил на вопрос о том, восстанут ли украинцы против Зеленского, который отправляет большое количество мобилизованных граждан на верную гибель под Артёмовском. По его мнению, лидера Незалежной "могут убрать либо военные, либо новый майдан". Также Риттер добавил, что популярность Зеленского резко падает, уровень коррупции при нём "становится значительным", а недовольство жителей страны растёт.

Ранее Риттер уже предрекал печальный конец Зеленскому и его кабмину. По его мнению, украинский лидер и члены его правительства не доживут до конца конфликта с РФ.

"Зеленский — всё": В США заявили о потере интереса к Украине

"Зеленский — всё": В США заявили о потере интереса к Украине

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t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
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