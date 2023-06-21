Регион

Уведомления отключены

21 июня, 12:24

Путин адресовал противникам России важное послание о ядерной триаде

Путин назвал ядерную триаду России гарантом глобального баланса сил

<p>Стратегический комплекс "Авангард". Фото © Кадр из видео <a href="https://www.youtube.com/watch?v=R7fLXYbvWRk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube</a></p>

Стратегический комплекс "Авангард". Фото © Кадр из видео YouTube

Президент РФ Владимир Путин объяснил выпускникам высших учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС и ФСИН, почему страна никогда не откажется от своей ядерной триады. По словам главы государства, она позволяет эффективно поддерживать баланс сил на мировой арене.

"Вооружения российской ядерной триады позволяют эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил", — отметил президент.

Так, как объяснил Путин, уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".

Путин приказал форсировать поставки ударных роботов и БПЛА в войска

Путин приказал форсировать поставки ударных роботов и БПЛА в войска

В ходе выступления российский лидер также сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами. Глава государства отметил, что укрепление армии нашей страны и надёжная обеспеченность остаются в приоритете.

Андрей Бражников
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Военная техника
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров