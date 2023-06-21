Путин адресовал противникам России важное послание о ядерной триаде

Президент РФ Владимир Путин объяснил выпускникам высших учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС и ФСИН, почему страна никогда не откажется от своей ядерной триады. По словам главы государства, она позволяет эффективно поддерживать баланс сил на мировой арене.

"Вооружения российской ядерной триады позволяют эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил", — отметил президент.

Так, как объяснил Путин, уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".