Путин адресовал противникам России важное послание о ядерной триаде
Путин назвал ядерную триаду России гарантом глобального баланса сил
Стратегический комплекс "Авангард". Фото © Кадр из видео YouTube
Президент РФ Владимир Путин объяснил выпускникам высших учебных заведений Минобороны, ФСБ, ФСО, МЧС и ФСИН, почему страна никогда не откажется от своей ядерной триады. По словам главы государства, она позволяет эффективно поддерживать баланс сил на мировой арене.
"Вооружения российской ядерной триады позволяют эффективно и гарантированно обеспечить стратегическое сдерживание и поддерживать глобальный баланс сил", — отметил президент.
Так, как объяснил Путин, уже около половины частей и соединений РВСН оснащены новейшими комплексами "Ярс", проводится перевооружение войск на современные ракетные системы с гиперзвуковой боевой частью "Авангард".
В ходе выступления российский лидер также сообщил, что в ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат" с новыми тяжёлыми ракетами. Глава государства отметил, что укрепление армии нашей страны и надёжная обеспеченность остаются в приоритете.