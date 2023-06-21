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21 июня, 12:13

Путин приказал форсировать поставки ударных роботов и БПЛА в войска

Президент РФ Владимир Путин анонсировал дальнейшие поставки ударных роботизированных комплексов и беспилотников в Российскую армию. Глава государства поручил форсировать их массовый выпуск.

"Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", — сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Российский лидер отметил также необходимость обеспечить ударными роботами и дронами все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.

Путин: В ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат"

Путин: В ближайшее время на боевое дежурство заступят комплексы "Сармат"

Ранее Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ. Доклад по теме он ожидает до 1 сентября, далее — раз в полгода.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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