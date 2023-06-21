Путин приказал форсировать поставки ударных роботов и БПЛА в войска
Президент РФ Владимир Путин анонсировал дальнейшие поставки ударных роботизированных комплексов и беспилотников в Российскую армию. Глава государства поручил форсировать их массовый выпуск.
"Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", — сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.
Российский лидер отметил также необходимость обеспечить ударными роботами и дронами все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.
Ранее Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ. Доклад по теме он ожидает до 1 сентября, далее — раз в полгода.