Путин приказал форсировать поставки ударных роботов и БПЛА в войска

Президент РФ Владимир Путин анонсировал дальнейшие поставки ударных роботизированных комплексов и беспилотников в Российскую армию. Глава государства поручил форсировать их массовый выпуск.

"Продолжатся совершенствование производства систем контрбатарейной борьбы, а также поставка в войска БПЛА и роботизированных ударных комплексов, которые хорошо показали себя в боевых условиях. Будем форсировать их массовый выпуск", — сказал Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Российский лидер отметил также необходимость обеспечить ударными роботами и дронами все войсковые звенья, включая отделения, взводы, роты и батальоны.