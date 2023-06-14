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14 июня, 08:13

Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ

Президент России Владимир Путин поручил Правительству интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны. Доклад по теме он ожидает до 1 сентября, далее — раз в полгода.

"Правительству РФ в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ", говорится в опубликованном поручении.

Также ведомству поручено рассмотреть вопрос цифровизации организации воздушного движения в части систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению дронов.

Эксперт объяснил, чего категорически нельзя делать при падении беспилотника

Эксперт объяснил, чего категорически нельзя делать при падении беспилотника

Ранее Владимир Путин признался, что ВС России не хватает беспилотников. Однако, по его словам, они используют их куда эффективнее противника.

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ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров

Матвей Константинов
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