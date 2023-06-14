Путин поручил интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство РФ
Президент России Владимир Путин поручил Правительству интегрировать беспилотники в единое воздушное пространство страны. Доклад по теме он ожидает до 1 сентября, далее — раз в полгода.
"Правительству РФ в целях обеспечения безопасной эксплуатации беспилотных авиационных систем принять исчерпывающие меры по интеграции беспилотных воздушных судов в единое воздушное пространство РФ", — говорится в опубликованном поручении.
Также ведомству поручено рассмотреть вопрос цифровизации организации воздушного движения в части систем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки, наблюдения, связи и противодействия противоправному применению дронов.
Ранее Владимир Путин признался, что ВС России не хватает беспилотников. Однако, по его словам, они используют их куда эффективнее противника.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Гавриил Григоров