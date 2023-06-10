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10 июня, 05:18

Эксперт объяснил, чего категорически нельзя делать при падении беспилотника

Эксперт Федутинов призвал не снимать на видео падающие беспилотники

Свидетелям падений беспилотников не стоит снимать видео и приближаться к упавшим аппаратам. Такую рекомендацию дал ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

По его словам, в таких случаях лучше попробовать найти укрытие. Также эксперт напомнил, что государство предпринимает определённые меры, чтобы минимизировать число случаев противозаконного использования дронов. Однако гражданам и самим следует проявлять бдительность, подчеркнул Федутинов.

"Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками", — предостерёг эксперт в разговоре с РИА "Новости".

Вместе с тем собеседник агентства признал, что наличие БПЛА в воздухе — это реалии современного мира. С каждым годом мы будем видеть беспилотники всё чаще и чаще, считает специалист.

Москвичи бросились скупать антидроновые ружья

Москвичи бросились скупать антидроновые ружья

В последнее время в России часто происходят инциденты с беспилотниками. Так, накануне дрон упал в районе нефтебазы в Курске. В результате происшествия повреждений и пострадавших не зафиксировано. Также Лайф рассказывал, что в пятницу украинский БПЛА врезался в жилой дом в Воронеже. Пострадало три человека, госпитализация им не потребовалась.

Обложка ©

Unsplash

Никита Никонов
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