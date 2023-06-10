Эксперт объяснил, чего категорически нельзя делать при падении беспилотника

Свидетелям падений беспилотников не стоит снимать видео и приближаться к упавшим аппаратам. Такую рекомендацию дал ведущий российский эксперт в сфере беспилотной авиации Денис Федутинов.

По его словам, в таких случаях лучше попробовать найти укрытие. Также эксперт напомнил, что государство предпринимает определённые меры, чтобы минимизировать число случаев противозаконного использования дронов. Однако гражданам и самим следует проявлять бдительность, подчеркнул Федутинов.

"Не надо стоять и снимать видео, лучше побеспокоиться о возможном укрытии. Если же обнаружен упавший беспилотник, не надо приближаться к нему, а тем более трогать руками", — предостерёг эксперт в разговоре с РИА "Новости".