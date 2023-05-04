"С "Новичком" дела шли шустрее": Захарову повеселила игра США в Незнайку по налёту дронов на Кремль
Захарова вспомнила сагу с "Новичком" после заявления США по атаке на Кремль
Мария Захарова. Обложка © ТАСС / AP / Russian Foreign Ministry Press Service
Официального представителя МИД России Марию Захарову повеселила игра Белого дома в Незнайку по налёту ударных дронов на Кремль в ночь на 3 мая. В связи с этим она вспомнила сагу с приписываемым Москве отравлением ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
"Белый дом: "США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними". С "Новичком" дела шли шустрее — Белый дом всегда "обладал данными". Горшочек перестал варить?" — иронично поинтересовалась дипломат.
Лайф уже писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.