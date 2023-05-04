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4 мая, 12:51

"С "Новичком" дела шли шустрее": Захарову повеселила игра США в Незнайку по налёту дронов на Кремль

Захарова вспомнила сагу с "Новичком" после заявления США по атаке на Кремль

<p>Мария Захарова. Обложка © ТАСС / AP /<strong style="font-weight: bold;"> </strong>Russian Foreign Ministry Press Service</p>

Мария Захарова. Обложка © ТАСС / AP / Russian Foreign Ministry Press Service

Официального представителя МИД России Марию Захарову повеселила игра Белого дома в Незнайку по налёту ударных дронов на Кремль в ночь на 3 мая. В связи с этим она вспомнила сагу с приписываемым Москве отравлением ядом "Новичок" экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Белый дом: "США непричастны к атакам дронов на Кремль и не имеют данных о том, кто стоял за ними". С "Новичком" дела шли шустрее — Белый дом всегда "обладал данными". Горшочек перестал варить?" — иронично поинтересовалась дипломат.

Белый дом заявил о непричастности США к атакам на Кремль

Белый дом заявил о непричастности США к атакам на Кремль

Лайф уже писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

Андрей Бражников
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