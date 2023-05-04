Белый дом заявил о непричастности США к атакам на Кремль
Белый дом официально заявляет о непричастности властей США к вчерашним атакам беспилотников на Кремль и утверждает, что не имеет данных о том, кто стоял за этим терактом.
"Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения", — сказал на брифинге представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.
Лайф уже писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.
Getty Images / Rudy Sulgan