Белый дом заявил о непричастности США к атакам на Кремль

Белый дом официально заявляет о непричастности властей США к вчерашним атакам беспилотников на Кремль и утверждает, что не имеет данных о том, кто стоял за этим терактом.

"Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения", — сказал на брифинге представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.