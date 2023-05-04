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Регион
Опубликовано 4 мая 2023, 12:24
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Белый дом заявил о непричастности США к атакам на Кремль

Белый дом официально заявляет о непричастности властей США к вчерашним атакам беспилотников на Кремль и утверждает, что не имеет данных о том, кто стоял за этим терактом.

"Я могу заверить вас: США никак не были вовлечены в произошедшее. Что бы это ни было, мы к этому не имеем отношения", сказал на брифинге представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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Лайф уже писал, что в ночь на 3 мая украинские беспилотники пытались нанести удар по Кремлю. Два дрона атаковали Сенатский дворец, однако в результате эффективных действий спецслужб и военных аппараты вывели из строя. Москва расценила атаку дронов как покушение на президента, СК РФ возбудил дело о теракте. При этом Киев отрицает причастность к инциденту.

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Getty Images / Rudy Sulgan

Марина Калегина
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