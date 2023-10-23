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23 октября, 03:14

В США спрогнозировали укрепление отношений России и КНДР

NI: Связи России и КНДР в будущем станут ещё более тесными

<p>Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/trips/60402/photos/58622" target="_blank" rel="noopener noreferrer">kremlin.ru</a></p>

Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru

Встреча президента России Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре показала стабильность и перспективность отношений между двумя странами. Такое мнение в статье для журнала National Interst выразил политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа.

По словам аналитика, мероприятие было значимым и даже успешным с точки зрения обоих государств. Эксперт считает, что встреча двух национальных лидеров привлекла внимание мира и произвела сильное впечатление. Также, как считает Минсон Ку, это событие предполагает, что связи между Москвой и Пхеньяном в будущем станут ещё более тесными.

Ким Чен Ын заверил Лаврова в намерении выполнить все договорённости с Путиным

Ким Чен Ын заверил Лаврова в намерении выполнить все договорённости с Путиным

Напомним, 13 сентября президент РФ Владимир Путин и его северокорейский коллега Ким Чен Ын провели переговоры на космодроме Восточный. Лидер КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. Также главы государств обменялись подарками. Ким Чен Ын получил от российского президента перчатку от космического скафандра и карабин, а в ответ тоже подарил карабин, но уже северокорейского производства. Уже 15 сентября глава Северной Кореи посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". В Сеуле настолько впечатлились этим визитом, что вызвали в южнокорейский МИД посла России.

Алексей Соловьёв
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