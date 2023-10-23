В США спрогнозировали укрепление отношений России и КНДР

Встреча президента России Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре показала стабильность и перспективность отношений между двумя странами. Такое мнение в статье для журнала National Interst выразил политолог Минсон Ку из Дартмутского колледжа.

По словам аналитика, мероприятие было значимым и даже успешным с точки зрения обоих государств. Эксперт считает, что встреча двух национальных лидеров привлекла внимание мира и произвела сильное впечатление. Также, как считает Минсон Ку, это событие предполагает, что связи между Москвой и Пхеньяном в будущем станут ещё более тесными.