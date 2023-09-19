МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за визита Ким Чен Ына
МИД Южной Кореи вызвал российского посла Андрея Кулика после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. Сеул призвал Москву "соблюдать резолюции Совбеза ООН".
"Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин передал позицию нашего правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей во время визита Ким Чен Ына в Россию. Он настоятельно призвал Россию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить движение в сторону военного сотрудничества с Северной Кореей", — заявили в южнокорейском МИД.
Тем временем Андрей Кулик отметил, что спекуляции западных и южнокорейских СМИ на тему военного сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований. А в посольстве также напомнили Сеулу, что угрозы для безопасности Корейского полуострова проистекают от бурной военной активности США.
"Хотели бы напомнить корейской стороне, что реальная угроза для безопасности на Корейском полуострове, а также самой Республики Корея исходит от бурной и несоразмерной военной активности РК и США на полуострове, преследующей цель сдерживания Пхеньяна силовыми средствами", — приводит ТАСС заявление диппредставительства.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный, затем посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а в Приморье лидеру КНДР показали самолёты стратегической авиации и ракетный комплекс "Кинжал". Также Ким Чен Ын посетил кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где, в частности, провёл встречу со студентами. А ещё он посмотрел шоу в Приморском океанариуме на острове Русский. Это был первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.
LIFE / Павел Баранов