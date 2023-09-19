МИД Южной Кореи вызвал российского посла из-за визита Ким Чен Ына

МИД Южной Кореи вызвал российского посла Андрея Кулика после визита лидера КНДР Ким Чен Ына в РФ. Сеул призвал Москву "соблюдать резолюции Совбеза ООН".

"Первый заместитель министра иностранных дел Чан Хо Чжин передал позицию нашего правительства в связи с обсуждением вопросов военного сотрудничества и торговли оружием между Россией и Северной Кореей во время визита Ким Чен Ына в Россию. Он настоятельно призвал Россию соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН и немедленно прекратить движение в сторону военного сотрудничества с Северной Кореей", — заявили в южнокорейском МИД.

Тем временем Андрей Кулик отметил, что спекуляции западных и южнокорейских СМИ на тему военного сотрудничества РФ и КНДР лишены оснований. А в посольстве также напомнили Сеулу, что угрозы для безопасности Корейского полуострова проистекают от бурной военной активности США.