Морж Миша из Приморского океанариума поразил Ким Чен Ына
Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил Приморский океанариум на острове Русский
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко, председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын и министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов во время представления моржа Миши в дельфинарии Приморского океанариума. Обложка © ТАСС / Юрий Смитюк
Председатель КНДР Ким Чен Ын в рамках визита во Владивосток посетил Приморский океанариум на острове Русский. Северокорейского лидера сопровождали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, пишет РИА "Новости".
Лидер КНДР Ким Чен Ын в Приморском океанариуме наблюдает за выступлением моржа Миши. Видео © t.me / rian_ru
В дельфинарии северокорейскому лидеру показали шоу морских млекопитающих с участием дельфинов афалин, белух, моржа и сивучей. За представлением Ким Чен Ын наблюдал с улыбкой, но особенное впечатление на него произвело выступление моржа Миши, который ластами посылал воздушные поцелуи.
Напомним, что Ким Чен Ын прибыл в Россию во вторник, 12 сентября. В рамках поездки он провёл переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным на космодроме Восточный. Председатель КНДР отметил, что Россия начала "священную" борьбу за свой суверенитет и Пхеньян поддерживает это. 15 сентября лидер КНДР посетил авиационные заводы в Комсомольске-на-Амуре, а 16 сентября прибыл в Приморье. На аэродроме Кневичи ему показали самолёты стратегической авиации ВКС РФ, а министр обороны РФ Сергей Шойгу продемонстрировал гостю ракетный комплекс "Кинжал". Это первый визит Ким Чен Ына в Россию за последние четыре года.