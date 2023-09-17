Морж Миша из Приморского океанариума поразил Ким Чен Ына

Председатель КНДР Ким Чен Ын в рамках визита во Владивосток посетил Приморский океанариум на острове Русский. Северокорейского лидера сопровождали губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр природных ресурсов РФ Александр Козлов и посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, пишет РИА "Новости".

В дельфинарии северокорейскому лидеру показали шоу морских млекопитающих с участием дельфинов афалин, белух, моржа и сивучей. За представлением Ким Чен Ын наблюдал с улыбкой, но особенное впечатление на него произвело выступление моржа Миши, который ластами посылал воздушные поцелуи.