Ким Чен Ына на аэродроме Кневичи ознакомили с самолётами стратегической авиации РФ

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Председателя Госсовета Северной Кореи приветствовал почётный караул Преображенского полка.

Председатель КНДР Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи города Владивостока, где его встретил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. Видео © t.me / Zvezdanews

Там северокорейскому лидеру представили сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, а также турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС. Кроме того, Ким Чен Ын осмотрел дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 и пассажирское воздушное судно Ту-214.

Командующий дальней авиацией ВКС России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш рассказал гостям о характеристиках представленных стратегических ракетоносцев, их вооружении и боевых возможностях. В частности, речь шла о способностях истребителя-бомбардировщика Су-34, истребителей Су-30СМ, Су-35С и штурмовика Су-25СМ3.